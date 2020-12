Onko tässä illan koskettavin lauluesitys? Karjala-evakko Jorma-pappa laulaa yhdessä lastenlastensa kanssa Evakon laulun: "Kyyneleiden määrää en vain enää ole muistanut"

Jorma Saahkon ja Lotta-Sofia Saahkon lauluvideot ovat levinneet sosiaalisessa mediassa ympäri maailman. He laulavat karjalaisia lauluja, joita veisattiin vuosikymmeniä sitten Karjalassa. Videot ovat keränneet sosiaalisen median palveluissa, Facebookissa ja YouTubessa, jo 30 miljoonaa katselukertaa.

"Olen nuorena poikana laulanut"

Pappa ja lapsenlapsi alkoivat laulamaan yhdessä perinteisiä lauluja. Lotta-Sofia päätti taltioida laulua ja pappansa tarinoita aluksi ihan vain omaksi ilokseen. Videot kuitenkin herättivät ihastusta sosiaalisessa mediassa ja nyt niitä on yhteensä jo 180.

– Minä olen nuorena poikana laulanut näitä lauluja ja se jäi tänne sydämeen ja sitä toteutin. Lotalle siirsin (tämän taidon), kun hän on ollut 15 vuotta ulkomailla, joten minun piti opettaa kaikki laulut. Pari kertaa kun oltiin laulettu, ne laulut tulivat kuin vanhalta tekijältä, Jorma Saahko kertoo.

– Minun asenteeni on sellainen, että täytyy vain pärjätä maailmassa. Se oli jo silloin pikkupoikana tosiaan, Saahko muistelee.

Evakkovuosien aikana hän unelmoi, että pääsisi laulamaan ja esiintymään suurelle yleisölle. Nyt toive on toteutunut.

– Toive on kyllä toteutunut ja nyt seitsemän kuukautta on lauluja lauleltu. Se haave (esiintymisestä) on nyt täyttynyt, mies hymähtää.