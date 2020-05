Näin sujuvat Lotan ja Jorma-papan aamuiset laulutreenit Valkeakoskella: "Siitä tämä alkoi, kun köpötin yläkertaan ja siellä oli käynnissä äänenavaus"

Jorma Saahko jäi leskeksi seitsemän vuotta sitten, jonka jälkeen hän on asunut yksin omakotitalossa Valkeakoskella.

Do, re, mi, fa...

– Siitä tämä alkoi, kun köpötin yläkertaan ja siellä oli käynnissä äänenavaus. Minä aloitin hyräilemään, että do, re, mi, fa, so, la, ti, do...