8-prosenttiset viinit rantautuivat ruokakauppoihin – ylilääkäri pohtii uhkakuvaa: "Jos huonosti käy..."

Alkoholinkäytössä kohtalaisen riskin tasolla tarkoitetaan naisten kohdalla seitsemää annosta viikossa. Miesten kohdalla määrä on 14 annosta.

Suomalaisten alkoholinkäytön huolestuttavat seikat

Simojoki näkee suomalaisten alkoholinkäytössä pari huolestuttavaa piirrettä. Ensimmäinen niistä on humalahakuisuus, vaikka se onkin muuttumaan päin.

– Edelleen yli kymmenen prosenttia aikuisväestöstämme juo humalahakuisesti ja yli 30 prosenttia reilusti käyttää alkoa riskitasoilla ja noin 45 prosenttia suomalaisesta aikuisväestöstä tavalla tai toisella on jo alkoholihaittojen riskissä, hän sanoo.

Toinen huolestuttava seikka liittyy siirtymävaiheeseen, joka Simojoen mukaan Suomessa on osittain menossa.

– Meillä on yhdistynyt päivittäinen tissuttelu ja siihen liittyen rankka juominen. Sen takia meillä on aika paljon ihmisiä, joilla kokonaisuus on haasteellinen.