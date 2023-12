Poliisin joulutehtävissä alkoholi merkittävässä roolissa: partio todennut useilla keikoilla hätätilanteen juoppoharhoiksi

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo MTV UUtisille, että se on tehnyt tänä jouluna useamman keikan, jossa ilmoitettu tilanne on paljastunut ilmoituksen tehneen henkilön alkoholiharhoiksi.

– Ilmeisesti joillakin on ollut pidempi putki päällä, kun he ovat nähneet harhoja. Olemme käyneet tällaisilla tehtävillä, joissa paikan päälle mennyt poliisipartio on todennut, että ilmoitettu tilanne onkin ollut ihmisen kuvitelmaa, kertoo yleisjohtaja Kimmo Klemetti Itä-Uudenmaan poliisista.