Jonne Virtasen jatko selvillä

TUTO on Mestiksessä kuudentena voitettuaan 24 ottelusta kymmenen. Pelaajauransa vuonna 2022 lopettanut Virtanen arvioi, että puoli kautta on lyhyt aika uuden luomiseen, koska joukkue vaihtui lähes kokonaan valmennusta myöten.

– On hienoa päästä jatkamaan töitä meidän yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, Virtanen totesi.

Haasteita talousasioissa

TUTO-pomo ihmettelee SM-liigan viestintää – "Se on eniten oudoksuttanut."

TUTO Hockey on kertonut aikovansa valittaa jääkiekon SM-liigan keskiviikkona julkistamasta päätöksestä, jonka mukaan seura ei saa Liigaan lisenssiä kaudelle 2024–2025. TUTO osoittaa valituksensa urheilun oikeusturvalautakunnalle.

– TuTo ei toimittanut meille useista pyynnöistä huolimatta tilikauden 2022–23 tilinpäätöstä. He ilmoittivat vasta 22. marraskuuta, että heillä ole sellaista vielä laadittu. Nythän se heidän tilinpäätös on allekirjoitettu 12. joulukuuta. Kirjanpitolain mukaisesti tilinpäätös pitäisi laatia neljä kuukautta tilikauden päättymisestä. Eli siellä on tällaisia perustavaa laatua olevia haasteita materiaalin osalta, Luumi kertoi.