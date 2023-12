Kiekkopomo pahastui TUTOn toiminnasta: ”Koen sen jopa loukkaavana” – näistä syistä seura ei saanut liigalisenssiä

SM-liiga hylkäsi TUTOn lisenssihakemuksen ensimmäisen kerran aiemmin joulukuussa. Seura käytti valitusmahdollisuutensa ja ryhtyi Liigan laatiman pitkän vaatimuslistan mukaisiin korjaustoimenpiteisiin. Ne eivät kuitenkaan riittäneet. Lisenssikomitean puheenjohtajan Jaakko Luumin mukaan TUTOn hakemuksen keskeiset ongelmat tiivistyivät talouteen.

– Käytännössä TUTOn hakemus rikkoi edelleen useita lisenssikriteereitä. Sekä Jääkiekkoliiton ja Liigan välisestä sopimuksesta, että itse lisenssiehdoista. Pääasiallisena syynä on edelleen taloudelliset seikat, mutta urheilullinen menestys on myös yksi osasyy hylkäykselle, Luumi kommentoi MTV Urheilulle.

– TUTO ei toimittanut meille useista pyynnöistä huolimatta tilikauden 2022–23 tilinpäätöstä. He ilmoittivat vasta 22. marraskuuta, että heillä ole sellaista vielä laadittu. Nythän se heidän tilinpäätös on allekirjoitettu 12. joulukuuta. Kirjanpitolain mukaisesti tilinpäätös pitäisi laatia neljä kuukautta tilikauden päättymisestä. Eli siellä on tällaisia perustavaa laatua olevia haasteita materiaalin osalta.

Yksi olennaisimmista kriteereistä on se, että yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen oma pääoma ei saa olla negatiivinen.

– TUTOn viimeisimmän, joka on tosin yhtiökokouksessa vahvistamaton, tilinpäätöksen mukaan heidän oma pääomansa on -942 365 euroa. On syytä huomioida, että yhtiön osakepääoma on rekisteröity menetetyksi vuonna 2014. Sen jälkeen se ei ole ollut missään vaiheessa positiivinen. Eli on ollut todella pitkäkestoisia haasteita oman pääoman kanssa.

TUTO kertoi medialle reagoineensa negatiiviseen omaan pääomaan ottamalla 954 100 euroa pääomalainaa. Näin TUTOn mukaan yhtiön oma pääoma on +11 734 euroa. Se ei siis ole pitkäjänteisyyden kannalta hyväksyttävää?

– Lisenssikriteereissä nimenomaisesti todetaan, että jos yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma on negatiivinen, niin se on hylkäyskriteeri. Nyt he ovat todenneet, että heidän oma pääomansa on positiivinen, mutta itseasiassa minä en ole nähnyt sellaista vahvistusta missä näin todettaisiin. Viimeisen tilinpäätöksen negatiivisen oman pääoman ja uusien pääomalainojen yhteenlaskettu summa on positiivinen, mutta sitä ei voi tuolla tavalla hoitaa. On tehtävä välitilinpäätös, jossa otetaan kantaa myös tilikauden tulokseen. Se on nyt unohdettu kokonaan siitä laskelmasta, ja sen takia siellä tilintarkastaja ei ole ottanut kantaa, että oma pääoma olisi positiivinen, koska sitä ei voi tehdä, Luumi täsmensi.

Vaatimus urheilullisesta menestyksestä on joustavampi. Turkulaiset esittävät itse historiansa siten, että se on Mestiksen maratontaulukon kärki, nykyisten Mestis-seurojen keskinäisessä vertailussa mitalitaulukossa toisena ja sarjan mestari vuodelta 2008.

– Urheilulliseen menestykseen ei ole mitään erityistä pitkäjänteisyyskriteeriä. Oma näkemys on niin, että jos olisimme tiukkoja, niin käytännössä urheilullisen menestyksen pitäisi olla melkein edelliseltä vuodelta. Johdonmukaisesti peilaamme kuitenkin edellisiin liiganousijoihin. KooKoolla edellinen mestaruus oli kahden kauden takaa, Sportilla kolme kautta taaksepäin. Tässä on ollut ajatuksena, että samat säännöt on oltava uusille hakijoille. Emme voi kiristää siitä, mitä se on ollut edellisillä nousijoilla.

TUTO on kommentoinut lisenssiprosessia erittäin avoimesti mediassa ja antanut useissa yhteyksissä kritiikkiä Liigan ja lisenssikomiteankin suuntaan. Mitä ajattelet tästä?