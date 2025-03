Jokerit-sarjassa poikkeuksellinen asetelma – oma veli juonii Valtteri Filppulaa vastaan: "Vähän ristiriitaista"

Kiekko-Vantaan valmennuksessa toimiva Ilari Filppula punoo juonia veljensä, Jokerit-kapteeni Valtteri Filppulan päänmenoksi Mestiksen välieräsarjassa.

Jääkiekon Mestiksessä on edetty välierävaiheeseen, ja pääkaupunkiseudulla on käynnissä herkullinen Jokereiden ja Kiekko-Vantaan välienselvittely. Oman lisämausteensa koitokseen tuo Filppulan veljesten, Ilarin ja Valtterin kohtaaminen vastakkaisilla puolilla.

Valtteri Filppula on toiminut tällä kaudella Jokereiden kapteenina. Ilari Filppula puolestaan liittyi joulukuussa Kiekko-Vantaan valmennukseen, kun hän aloitti seuran videovalmentajana.

Filppula kertoo keskustelleensa valmennushommista seuran omistajien kanssa jo viime kaudella, mutta tällä kaudella ajatus toteutui.

– Yritän olla valmennuksen apuna. Jos heillä on joitain asioita, joista he ajattelevat, että mun näkemyksestä voisi olla hyötyä, niin sitten voin sellaisia asioita katsoa lähinnä meidän pelistä, Filppula kertoo.

– Ihan sellainen auttava käsi siinä, missä he kokevat, että on tarpeellista. Nyt se on ollut lähinnä ylivoimapuolella. Siihen olen pyrkinyt tuomaan juttuja ja rakennetta ja tärkeitä asioita. Samaan aikaan olen skoutannut vastustajan alivoimaa, että miten he pelaavat, ja mitä meidän kannattaisi tehdä.

Psyykkinen valmennus kiinnostaa

Joukkueiden ensimmäinen välieräkohtaaminen päättyi murskaavasti Jokereiden 8–0-voittoon. Kiekko-Vantaa sai ottelussa vain yhden ylivoimamahdollisuuden, joten Filppulan hommat jäivät vähiin.

– Onneksi se oli vain yksi peli muiden joukossa.

Filppula kertoo tykänneensä valmennushommista todella paljon, vaikka työtä on riittänyt. Tietokoneen ääressä on kulunut tunteja.

– Ehkä ei silmä ole vielä niin harjaantunut valmentamispuoleen, niin menee pidempään löytää niitä toistuvia juttuja, hän sanoo.

– Olen kerran viikossa ollut jäällä jätkien kanssa ja muuten valmennuksen kanssa vain tekemisissä. Tämä on sopinut hyvin mun omiin aikatauluihini.

Filppula lopetti oman pelaajauransa keväällä 2020 ja kertoo sen jälkeen eläneensä perhe-elämää, opiskelleensa psykologiaa ja pelanneensa paljon tennistä.

Tulevaisuudessa psyykkinen valmennus kiinnostaa.

– Psykologian opintoja olen pyrkinyt edistämään mahdollisimman paljon ja toiveena on jossain vaiheessa valmistua psykologiksi ja urheilupsykologiksi.

"Tosi hyvin pelaa"

Kohtaaminen välieräsarjassa ei ole juuri muuttanut veljesten kanssakäymistä.

– Edelleen jutellaan peleistä ihan samallalailla. Ollaan molemmat aika analyyttisiä pelin katsomisessa ja miettimisessä. Aika samantyyppisesti on juteltu peleistä, ja viime pelistäkin, että mitä tapahtui ja miksi kävi niin kuin kävi, Filppula kertoo.

– Ei se ole oikeastaan mitenkään muuttunut. Tietysti en voi toivottaa onnea Valtterille peleihin. Se on muuttunut.

Kiekko-Vantaan ylivoimakuvioita pohtiessaan Filppula saa tarkkailla myös veljensä edesottamuksia Jokereiden alivoimanelikossa.

– Joudun häntäkin vastaan juonimaan ja katsomaan, mitä se siellä oikein keksii, Filppula naurahtaa.

– Kyllä Valtteri tosi hyvin pelaa, ei siitä pääse mihinkään. Tosi rauhallinen ja tavallaan aika virheetön ja tekee oikeita ratkaisuita oikeissa paikoissa. Pelaa järjellä koko ajan.

Jokereiden suuri tavoite tällä kaudella on Mestiksen mestaruus ja nousu karsintojen kautta SM-liigaan.

Miltä tuntuu miettiä keinoja oman veljen kampittamiseksi?

– Välillä se on tietysti vähän ristiriitaista. Tietysti itse toivon, että jos me ei voiteta, että sitten he voittaisivat sarjan, Filppula tuumii.

– Mutta pitää vain jättää (veljessuhteet) siksi aikaa sivuun ja mennä Vantaan etu edellä. Jos se johtaisi sitten siihen, että he ei tätä sarjaa voita, niin sitten se johtaa siihen. Ei se sen kummempaa ole.

Joukkueet kohtaavat toisessa välieräottelussa perjantaina Vantaalla. Ensimmäisestä ottelusta jäi parannettavaa.

– Pitää kamppailla paljon vahvemmin. Se on ehkä se isoin asia. Jokerit on aika kamppailuvahva joukkue. 1–1-tilanteita pitää pystyä voittamaan enemmän ja tietysti sitä kautta saada peliä Jokereiden päähän ja pidempiä hyökkäyksiä. Sitä kautta ehkä aiheutettua jäähyjä ja saada painetta maalille, Filppula latelee.

– Sitten pelata rohkeasti. Nämä on sellaisia pelejä, että ei auta mennä toivomaan, että voittaa. Pitää rohkeasti olla aloitteellinen ja uskaltaa tehdä itse niitä ratkaisuita.

Mestiksen finaalipaikasta pelataan paras seitsemästä -systeemillä, eli jatkopaikkaan vaaditaan neljä voittoa.