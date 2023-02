Jokerien johtohahmo avasi Mestis-prosessia – "Kova jumppa on ollut"

LUE MYÖS: Jääkiekkoliitto tiedotti Jokerien tilanteesta

LUE MYÖS: Jokerien ensi kauden kotihalli selvillä

Jokerien tulee toteuttaa omistusjärjestelyt sekä pääomituksen lisenssihakemuksessa kuvatulla tavalla 31. maaliskuuta mennessä. Varsinaiset Mestis-lisenssit ensi kaudelle myönnetään huhtikuun aikana.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Oli odotettu päätös ja ehdollisuus on tosiaan meidän hakemuksessa mukana. Sitä omitusta tehdään nyt tässä maaliskuussa, että on pääomaa, millä toimia. Nyt on siitä kyse, että osakeantia ei ole ehditty järjestämään eli yhtiötä ei ole voitu sitä kautta pääomittaa. Nyt pitää tehdä se, Koskinen kertoo.

Jokerit kertoi tiedotteessaan, että sen kotihallina tulee toimimaan noin 1500 katsojaa vetävä Keravan jäähalli, mutta tavoitteena on pelata useampi peli Helsingin jäähallissa.

– Nyt tosiaan kotihalli on Kerava ja sitten siinä vaiheessa, kun sarjaohjelmaa tehdään, niin katsotaan, mikä määrä Helsinkiin saadaan. Uskotaan, että saadaan joitain pelejä sinne. Se on varmaan vasta toukokuuta, kun Mestis tekee sarjaohjelmaa. Esitämme tässä pikkuhiljaa liitolle toiveet niistä. Kova jumppa on ollut Helsingin hallin kanssa. Heillä on ohjelmakalenteri mahdottoman täynnä, Koskinen sanoo.

– Siinä mielessä ollaan todella tyytyväisiä, että nyt päästään tekemään suunnitelmaa, joka on koko ajan ollut ehdollinen, että saadaanko sarjapaikka. Saadaan alkaa kiinnittää pelaajia. Nyt on tehty tarjouksia, jotka ovat olleet ehdollisia. Eihän kenenkään pelaajan kannata lukita itseään, jos ei olekaan sitä edustusjoukkuetta.

Koskinen kertoo, että joukkue rakentuu pitkälti maaliskuun aikana. Hän jakaa suurta kiitosta Keravan suuntaan, jotta halliasia saatiin ratkaistua.

– Ainoa asia, joka aiheutti päänvaivaa, oli se, että siellä on muita käyttäjiä, muita jääurheilijoita. Me hiukan työnsimme heitä pois. Iso kiitos heillekin, että he suostuivat joustamaan. Heille löytyi jää siitä vierestä. Kerava suhtautui alusta alkaen todella positiivisesti ja pitivät tätä varmaankin hyvänä tapahtumana kaupungille.

Koskisen mukaan kiekkobuumi on ollut Keravalla hiipumaan päin, mutta hän toivoo, että jääurheilu saa kaupungissa lisäintoa Jokerien tulon myötä.