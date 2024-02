SM-liigan seurapomolta poikkeuksellinen ärähdys – esittää rajuja syytöksiä kiekkopiireistä: "Pelaajia on häiriköity suoraan"

– Emme ole harkinneet koko kauden aikana mitään tyhjennysmyyntejä. Sellaisia huhuja lähti liikkumaan tuossa jossain, että olisimme myymässä pelaajia. En edes tiedä, mistä se on lähtenyt. Pelaajia on jopa häiriköity suoraan agenttien tai seuratoimijoiden toimesta, Sportin puheenjohtaja Heikki Hiltunen hämmästelee MTV Urheilulle.

– Tietoomme on tullut, että joitakin pelaaja-agentteja ja joitakin seuratoimijoita on pyrkinyt lähestymään suoraan meidän työntekijöitä eli pelaajia.

Ottaen huomioon, kuinka paljon Sportista on ollut pelaajaliikennettä Ruotsiin jo viime kaudella, on mahdollista, että Hiltusen mainitsemat tahot löytyvät esimerkiksi länsinaapurista.

– Pelaajiin on oltu suoraan yhteydessä ja pyritty luomaan epätietoisuutta joukkueen sisälle. Se on mielestäni aika vastuutonta käytöstä, Hiltunen tuhahtaa.

– Tässä painoi ainoastaan se, että meillä on täydet mahdollisuudet pelata keväällä pudotuspeleissä. Siihen olemme sitoutuneet ja joukkue on sillä tavalla rakennettu.

Sportin tämän kauden 23 kotiottelun yhteenlaskettu yleisömäärä on 78 342. Lukema on sarjan kolmanneksi heikoin, taakse jäävät kaksi kotiottelua enemmän pelannut Jukurit ja yhden enemmän ehtinyt SaiPa. Kärkisijaa pitää Ilves, jonka 26 ottelua on kerännyt 201 704 katsojaa. Keskikatsojamäärällä mitattuna Sport on sarjassa yhdeksänneksi suurin.