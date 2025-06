Jokerit suunnittelee lipun hinnan nostoa – tämä on tilanne Helsingin areenan kanssa

Helsingin Jokerit teki viime kaudella Mestiksessä kovan tuloksen. Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni kävi läpi seuran lukuja ja kertoi tulevan kauden suunnitelmista seuran julkaisemalla videolla.

Jokereiden liikevaihto Mestiksessä viime kaudella oli peräti 5,15 miljoonaa euroa.

– Ei ole luonnollisesti kukaan pystynyt sellaisia lukuja pöytään lyömään Mestiksessä, Saarni toteaa.

– Luvuissa mennään liigatasolle, vaikka tv-raha on siitä pois. Olen todella tyytyväinen kasvuun, mikä saatiin Mestiksessä aikaiseksi.

Kokonaisuuteen Saarni on erittäin tyytyväinen, mutta hänen mukaansa seuralla on myös parannettavaa talouspuolella. Yksi kohta, missä jäätiin tavoitteesta, oli lipputulot.

– Yleisöä kävi hyvin, mutta se missä vähän jäätiin, oli keskilipun hinta. Meillä oli tavoitteena 16 euron keskilipun hinta, josta jäätiin kolme euroa per lippu runkosarjassa, Saarni sanoo.

Mestiksen finaalit ja liigakarsinta toivat kilinää kassaan, mutta silti ensi vuodeksi on muutoksia lippujen hintoihin luvassa.

– Kyllä meidän pitää päästä lähemmäs Liigatasoa lipun hinnassa, Saarni suunnittelee.

Neuvottelut "Hartwall areenan" kanssa etenevät

Pelaajabudjetti nousi liigakarsintoihin päättyneellä kaudella 800 000:een, vaikka kauteen lähdettäessä se oli 600 000. Kauden aikana ryhmä vahvistui esimerkiksi kokeneilla Antti Pihlströmillä, Juhamatti Aaltosella ja Ben Bloodilla, ja valmennukseen hankittiin kokenut Risto Dufva.

– Pelaajabudjetti oli suunniteltua korkeampi, mutta se on se taso, millä jatketaan tulevaan vuoteen, Saarni paljastaa.

Liikevoittoa Jokerit teki noin 50 000-100 000 euroa.

– Operatiivinen tulos oli noin 525 000 positiivinen, mistä junioritukeen ohjattiin noin 475 000. Lopullinen liikevoitto tulee olemaan noin 50 000. Se voi siitä muuttua jonkin verran ylöspäin, mutta sanotaan, että 50-100 000, Saarni tarkentaa.

Iso kysymys Jokerien ensi kauden osalta on pelipaikka. Saarni kertoo, että sopimus on olemassa Helsingin vanhaan jäähalliin, mutta neuvottelut ovat edelleen käynnissä Helsingin areenan eli entisen Hartwall areenan kanssa.

– Meidän tilanne on se, että Nordiksen kanssa on voimassa oleva sopimus, eli pelipaikka on varma, Saarni linjaa.

– Sitten areenan kanssa käydään neuvottelua – hyvässä hengessä etenee. Ollaan oltu aktiivisia ja ollaan edelleen aktiivisia.

– Toivottavasti päästään kertomaan jotain lähiaikoina. Pitää malttaa vielä, vaikka on tuskaa, mutta kyllä me parhaamme tehdään, että tulevalla kaudella päästäisiin pelejä siellä pelaamaan.