Mestis-kausi käynnistyy jättikohtaamisella – SM-liigasta haaveilevat Kiekko-Espoo ja Jokerit iskevät heti yhteen

Ottelu on monella tapaa herkullinen, sillä sekä Kiekko-Espoo ja Jokerit ovat ilmaisseet halunsa pelata lähitulevaisuudessa SM-liigassa. Kauden avausottelu tarjoaakin kutkuttavat lähtöasemat kauteen.

Kauden avausottelu on myös Jokereille ensimmäinen virallinen sarjaottelu Suomen sarjoissa sitten kevään 2014.

Kiekko-Espoon ja Jokereiden avausottelu näytetään myös MTV Sub -kanavalla. Kauden kaikki Mestis-ottelut on nähtävissä C Moressa.