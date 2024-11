Jokerit-fanien kylmä temppu satutti Jari Kurria – "Se jätti arpia"

Jokereissa kiekko-oppinsa saanut ja sieltä maailmalle lähtenyt Kurri on yksi helsinkiläisseuran suurimpia legendoja. Kiekkouransa jälkeen Kurri siirtyi vuonna 2013 Jokereiden GM:ksi ja kaudesta 2019-20 eteenpäin Kurri toimi Jokereiden pääomistajana.

Vuodet KHL:ssä tahrivat kuitenkin Kurrin maineen suomalaisen kiekkoväen keskuudessa ja hän on saanut asian tiimoilta runsaasti kritiikkiä.

Kurri on sittemmin vetäytynyt julkisuudesta ja elää Suomessa rauhallista perhe-elämää. Jääkiekon seuraaminenkin on vähentynyt merkittävästi.

Jokereihin Kurri on ottanut tietoisesti hieman etäisyyttä.

– Kyllä se on vähän jäänyt. Se matka jätti vähän arpia kuitenkin ja se on jäänyt vähän taka-alalle. Sitä yrittää mennä eteenpäin, jos näin legendaarisesti sanotaan, Kurri kertoo.

– Se on ikävä juttu. Kuitenkin kasvattajaseura ja aina miettii, että Jokereille on tehnyt asioita ja parhaani mukaan, mutta tuo on tulos sitten. Vähän harmittaa. Kyllä se vähän satutti ja olin pettynyt. Valitettavasti näin, Kurri harmittelee.