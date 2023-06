Jokereiden paluuprojekti tempaisi Teuvo Teräväisen heti mukaansa – "En ota tästä stressiä"

– Olimme heti sillä fiiliksellä, että todellakin lähdetään mukaan. Olemme tulleet junioripolun läpi ja tiedämme, miten hieno ja perinteikäs seura tämä on. Haluamme ilman muuta auttaa ja se mahdollisuus tuli, Teräväinen kertoo Jokereiden verkkosivuilla .

Teräväinen on itse pelannut Jokereissa jo nuoresta juniorista lähtien. Taiturimainen hyökkääjä pelasi Jokereissa vielä sen toistaiseksi viimeisellä SM-liigakaudella 2013-14 ennen lähtöään Pohjois-Amerikkaan.

Nyt Jokerit palaa kotimaan sarjoihin lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen, kun se aloittaa syksyllä urakkansa Mestiksessä. Jokereiden uusi johtoporras on jo pidemmän aikaan vannonut Jokereiden juniorituotannon nimeen, eikä Teräväinenkään tee poikkeusta.

Teräväisellekin on tärkeää, että Jokereiden juniorituotanto pysyy laadukkaana ja hyvänä aina kiekkokoulusta edustusjoukkueeseen asti.

– Itsekin on tullut junioripolun läpi. Se on tuonut minulle niin paljon pelaajana ja ystäviä on tullut sieltä. Se sytyttää, että sitä kautta lähtee tämä homma rullaamaan. Ja että lähdemme tekemään pitkäjänteistä työtä. Se oli ykkösjuttu, Teräväinen avaa.