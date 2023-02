Helsingin Jokerit tiedotti uusista omistajistaan – mukana kaksi NHL-tähteä

Jokerien taustalla on kokonaan uusi yhtiö, jonka omistajia ovat tässä vaiheessa Ossi Väänänen, Teuvo Teräväinen, Esa Lindell, Mikko Saarni, Markus Selin, Timo Mäkelä, Max Seeck ja Jokerit ry.

– Kun sain mahdollisuuden lähteä mukaan rakentamaan kasvattajaseurani tulevaisuutta, halusin ehdottomasti hypätä mukaan. Siteeni Jokereihin on aina ollut vahva, ja tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Lähdemme rakentamaan Jokereille pitkäjänteisesti tietä takaisin kotimaisen kiekkoilun huipulle ja junioreille loistavaa kasvuympäristöä, jossa he voivat kehittyä. Olen tosi ylpeä siitä, että saan olla tässä mukana, Väänänen kommentoi Jokerien tiedotteessa.