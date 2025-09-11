Helsingin Jokerit avasi uuden Mestis-kauden 4–1-voitolla IPK:sta Helsingin jäähallissa. Kotiyleisö hurrasi neljän tehdyn maalin lisäksi kuuluttajan tekemälle huomiolle ottelun katsojamäärästä.
Jokerien kauden ensimmäistä Mestis-ottelua oli seuraamassa 4 534 silmäparia. Kun kuuluttaja ilmoitti yleisömäärän kolmannen erän puolivälissä, seurasi perästä nokkela piikki SM-liigan suuntaan.
– Se on Suomen jääkiekon yleisöennätys tältä kaudelta! Jokerit kiittää, sanoi kuuluttaja, minkä perään katsojat reagoivat hurrauksin ja taputuksin.
Jokerien Mestis-kauden avauksessa oli nimittäin enemmän yleisöä, kuin yhdessäkään uuden SM-liigakauden avausottelussa. Suurimman huomion pääsarjatasolla sai Rauman Lukon ja Tampereen Tapparan välinen kamppailu, jonka yleisömääräksi ilmoitettiin 4 500.
SM-liigan avausotteluista heikomman yleisömäärän keräsi KooKoon ja Porin Ässien välinen ottelu, jossa paikalla oli 2 521 katsojaa.
Kuuntele yleisöä riemastuttanut hetki ylälaidan videolta.
Jokerien "ennätysyleisöstä" huolimatta kyse ei suinkaan ollut jättimenestyksestä. 8 200 katsojaa vetävä Helsingin jäähalli oli verrattain vajaa kauden avauspelissä, jossa mestaruusviirin nostoa olisi mahtunut katsomaan tuhansia kannattajia enemmänkin.
Jokerit nousi tappiolta voittoon
Ottelussa IPK vastasi kauden ensimmäisestä maalista, kun Santeri Suomalainen vei vieraat johtoon avauserässä.
1:13IPK:n Santeri Suomalainen iskee Mestis-kauden avausmaalin Jokerien verkkoon.
Mestiksen hallitseva mestari nousi kuitenkin rinnalle ja ohi heti toisen erän alussa. Samuel Salonen ja Jesse Liuksiala maalasivat kumpikin kahden minuutin sisään kertaalleen.
1:07Jokereilta räväkkä alku toiseen erään: Samuel Salonen ja Jesse Liuksiala maalinteossa.
Toisen erän puolivälissä Jokerien uusi hyökkääjä Jere Henriksson onnistui myös maalinteossa. Viisi sekuntia ennen päätössummeria Liuksiala niittasi loppulukemat 4–1:een.