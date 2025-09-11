Helsingin Jokerien keulahahmo Mikko Saarni antoi tuoreen tilannepäivityksen seuran mahdollisesta paluusta Veikkaus-areenalle. Lopullisia päätöksiä sopii odottaa tulevina viikkoina.

Jokerit muutti toiselle Mestis-kaudelleen täysipäiväisesti Helsingin jäähalliin, missä se pelaa parhaillaan avausotteluaan IPK:ta vastaan.

Entinen Hartwall-areena avautuu kuitenkin lokakuussa yleisökäyttöön ensimmäistä kertaa sitten helmikuun 2022. Saarni on toiveikas sen suhteen, että Mestis-otteluita tullaan pelaamaan tällä kaudella myös Ilmalassa.

– Asiat etenevät tasaisen varmasti. Olisi hienoa, jos menisi hieman nopeammin. Tässä on monta juttua, jota on mietittävä monelta eri kantilta. Uskon, että hyvä tulee, Saarni kertoi MTV Urheilulle.

Milloin lopullisia päätöksiä asian suhteen on odotettavissa?

– Puhutaan enemmän viikoista kuin kuukausista. Sanotaan tarkemmin sitten, kun on aihetta, Jokerien hallituksen puheenjohtaja kuittaa.

Jokerit on ollut osallisena myös SM-liigan sarjamallin ympärillä käytävässä keskustelussa. Tällä hetkellä tilanne on se, että pääsarjan joukkuemäärää halutaan pienentää.

– Se oli vastoin sitä, mitä kesällä sanottiin. Tämä menee vähän edestakaisin tässä. Odotetaan maltilla ja katsotaan, mitä tapahtuu. En usko, että se vaikuttaa pyrkimyksiimme. Olemme taipuvaisia.

Katso Saarnin koko haastattelu ylälaidan videolta.

Jokerit pelaa parhaillaan kauden avausotteluaan IPK:ta vastaan. Ensimmäisen erän jälkeen IPK johti kamppailua 1–0-lukemin Santeri Suomalaisen osumalla. Toisen erän alussa Jokerit on kuitenkin noussut 2–1-johtoon. Ottelu on kesken.

1:13 IPK:n Santeri Suomalainen iskee Mestis-kauden avausmaalin Jokerien verkkoon.

1:07 Jokereilta räväkkä alku toiseen erään: Samuel Salonen ja Jesse Liuksiala maalinteossa