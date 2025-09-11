Jokerit avaa tänään Mestis-kautensa Helsingin jäähallissa. Hallissa on tehty pieniä uudistuksia uuden sesongin kynnyksellä.
Jokerit on viestinyt avoimesti pyrkivänsä palaamaan entiseen Hartwall-areenaan, eli Veikkaus-areenaan, ainakin muutamien otteluiden ajaksi kuluvalla kaudella.
Kiekkohallien ikämiessarjaan kuuluva "Nordis" toimii kuitenkin Jokerien kotihallina ainakin toistaiseksi.
Nordiksen katsomoihin onkin asennettu kuluvaksi kaudeksi uudet, koko katsomoa kiertävät ledikiskot.
Lisäksi hallin käytäville on nakuteltu uusia näyttöjä pitkin matkaa.
Jokerien mestaruusviiri nostettiin kattoon ennen IPK-ottelun alkua.
Myös hallin käytäville on pystytetty uusia näyttöjä.
Helsingin jäähalli toimii jääkiekkoseurojen HIFK:n ja Jokerien kotihallina. Hallin taustayhtiö on Jääkenttäsäätiö.