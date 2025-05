Jokereiden jättisopimus hätkähdytti – "Tässä mittakaavassa harvinaisia"

Suomalainen rahapeliyhtiö Veikkaus ja Mestiksessä ensi kaudella pelaava Helsingin Jokerit julkaisivat keskiviikkona yhteistyökumppanuussopimuksen. Sopimus ulottuu vuoteen 2031 saakka, mutta sen tarkempi rahallinen arvo säilyy liikesalaisuutena.

Veikkauksen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Reija Laaksonen myöntää, että sopimus on merkittävä, mutta tieto sen mittaluokasta säilyy Veikkauksen ja Jokereiden välisenä. Ylipäätään Laaksonen haluaa alleviivata, ettei Veikkaus ole tukemassa Jokereita, vaan kyse on vastikkeellisesta yhteistyöstä – molemmat osapuolet hyötyvät.

– Sekä meillä että Jokereilla on tosi pitkä historia, joka kattaa jopa vuosikymmeniä. Sen päälle on tosi hyvä rakentaa uutta. Valmistaudumme vuonna 2026 tapahtuvaan rahapelimarkkinan avautumiseen. Jokerit tavoittelee – toivottavasti tavoittelee – ja varmasti tavoittelee, ja toivottavasti pääseekin sinne liigatasolle. Me koemme, että siinä on suuria mahdollisuuksia toimia yhteistyössä, Laaksonen kommentoi MTV Urheilulle.

Huomionarvoista on, että Veikkaus halusi tehdä sopimuksen juuri toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Jokereiden kanssa.

– Meillähän on myös SM-liigan kanssa kumppanisopimus, joka ulottuu kevääseen 2026. Ja sitä myöden myös kaikkien seurojen kanssa.

– Onhan se (Jokereiden pääsy SM-liigaan) toivottavaa ja todennäköistäkin varmasti. He tekevät kovasti töitä sen eteen, mutta kukapa lopulta tietää. Hyvässä yhteistyössä kuitenkin ajattelemme, että ehkäpä näin tulee tapahtumaan, Laaksonen toivoi.

Veikkausta ei ole totuttu yhdistämään yksittäisiin urheiluseuroihin Suomessa, mutta Laaksonen muistuttaa yhtiön tehneen yhteistyötä aiemmin juuri Jokereiden kanssa, kun joukkue pelasi KHL:ssä.

– Totta on, että tällaiset sopimukset ovat tässä mittakaavassa harvinaisia. Historiassa olemme olleet enemmän lajiliitoissa, mutta vuoden alussa tulleen brändiuudistuksen myötä olemme tehneet sopimuksia myös yksittäisten urheilijoiden kanssa. Olemme muuttaneet strategiaamme. Olemme normaali liikeyritys siinä missä muutkin.

Täysin normaali liikeyritys Veikkaus ei kuitenkaan ole, sillä se on valtion omistama.

– Me valmistaudumme monilupamarkkinaan, jossa kilpailu tulee olemaan tosi kovaa. Me kilpailemme jo tällä hetkellä kansainvälisiä yhtiöitä vastaan. Olemme ihan normaali yritys, joka miettii omaa liiketoimintaa. Tiedossa on julkisuuden kautta se, että kansainväliset yhtiöt ovat jo tehneet sopimuksia, eihän meidän kannata toimia eri tavalla. Haluamme olla elinvoimaisia tulevaisuudessakin.

– Markkina on selvästi liikkeellä ja paljon on keskusteluja päällä.