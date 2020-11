Joka kymmenes bussifirma pelkää kaatuvansa – matkustajakadon riivaamat yritykset pysyvät pystyssä tukien avulla

Joka toisella yrityksellä liikevaihto on huvennut jopa yli 50 prosentilla.

Suurin pudotus on tapahtunut matkailualan tilausliikenteessä, joka on lähes täysin hävinnyt.

– Kysyntä on todella vähäistä, alenema tilausliikenteessä on jopa 90 prosenttia. Kysyntä Lapissa ja pääkaupunkiseudulla on pysähtynyt kokonaan, Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä kertoo.