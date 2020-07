Junat, bussit ja taksit yhä rajussa vajaakäytössä, kun matkustajamäärät ovat noin puolet normaalista – VR kokenut miljoonatappioita

Kesällä matkustamisessa on tapahtunut varovaista elpymistä, mutta hitaasti.

Esimerkiksi VR:n junissa kasvua on ollut kesällä noin viiden prosentin viikkovauhdilla, mikä on hitaammin kuin yhtiö odotti.

– Meillä on aika lailla noin puolet matkustajista viime vuoteen verrattuna tällä hetkellä. Ja junien täyttöaste on noin 20 prosenttia eli junissa on erittäin hyvin tilaa vielä kesällä, VR Groupin matkustajaliikennejohtaja Topi Simola kertoo.