Bussien vuoroista uupuu jopa puolet – junien ja bussien kaukoliikenteelle luvassa vaikeuksissa vielä vuosiksi

– Kaukoliikenteessä vuorotarjonta on puolet siitä, mitä se on joskus ollut. Alueellisia eroja on valtavasti. Kaukoliikenteen matkustus on pitkälti vapaa-ajan matkustusta. Tekemämme kyselymme mukaan matkustamiseen on kiinnostusta, mutta tapahtumat, kulttuuri- ja urheilutilaisuudet puuttuvat. Olisi hyvä, että rohkaistaisiin vastuulliseen matkustamiseen, sanoo Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä.