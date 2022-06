Näin bussilippujen hinnat kehittyvät, jos bensan hinta jatkaa nousuaan: "Merkittävä kustannustekijä"

Onnibusin liikennöinnin määrä oli pahimmillaan koronan aikaan 17 prosenttia siitä, mitä se oli vuonna 2019, kertoo toimitusjohtaja Lauri Helke. Tänä keväänä huhti- ja toukokuussa Onnibusin liikennöinti on ollut 70 prosenttia verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan.

– Nyt suunnitelmana on lisätä liikennöintiä 30 prosenttia toukokuusta. Se tarkoittaa sitä, että kesällä liikennöimme jo melkein samalla tasolla kuin ennen pandemiaa, Helke sanoo.

Junaliikenteessä matkustajamäärien palautuminen on pandemian jälkeen ollut puolestaan erittäin voimakasta, kertoi VR toukokuussa tiedotteessaan. VR:n mukaan kuluvan vuoden huhtikuussa kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin yli miljoona matkaa. Määrä oli vain viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Joukkoliikenteen matalat hinnat ovat myyntivaltti

Polttoaineen hinta on ollut nousussa etenkin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Toimitusjohtaja Helke uskoo tämän olevan Onnibusin kannalta myönteistä. Onnibusin matkan hinnasta varsin pieni osuus muodostuu polttoaineesta.

– Matkustajamäärä voi nousta, mutta polttoaine on silti merkittävä kustannustekijä varsinkin pitkien matkojen linja-autoliikenteessä, Mäkilä sanoo.

Pandemian ja epävakaan maailmantilanteen ymmärretään vaikuttavan joukkoliikenteen tilanteeseen, mutta Mäkilä sanoo, että taustalla on myös kolmas tekijä, joka on jäänyt akuutin kriisin varjoon. Unohdettu vaikuttaja on väestön vanheneminen.