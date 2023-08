"Joka kuukausi pari tuhatta uutta" – osakesäästäminen on yleistynyt heikossa taloustilanteessakin, kotitalousomistajia kohta miljoona

– Ehkä yllättävästi suomalaisten osakesijoittajien määrä on kasvanut. Joka kuukausi pari tuhatta uutta tulee markkinoille ja toisaalta ei ole luopumista tapahtunut. Ihmiset ovat aika pitkäjänteisiä sijoittajia, kertoo Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri .

Osakesäästötilit ovat lisänneet sijoitusintoa ja viimeisen vuoden aikana osakesäästötilejä on luotu yli 40 000 lisää. Samalla niiden markkina-arvo on noussut noin 1,4 miljardista eurosta 1,7 miljardiin euroon.

Ulkomaalaiset yhtiöt kiinnostavat enemmän

Suomalaisten kiinnostus ulkomaalaisia osakkeita kohtaan on myös hieman kasvanut, mikä voi johtua myös siitä, että teollisuuspainotteinen Helsingin pörssi on madellut ulkomaalaisia pörssejä pahemmin.

– Suomalaisten sijoitukset suuntautuvat pääsääntöisesti kotimaisiin osakkeisiin. Sama ilmiö on olemassa myös ulkomaiden pörsseissä. Ainakin meidän jäsenet hajauttavat ulkomaille, mikä on viisasta, sillä niin kuin on nähty, suomalaiset osakkeet ovat olleet matalapaineessa. Kannattaa aloittaa kotimaisista, mutta sitten avata tutkaa ulkomaisiin yhtiöihin. Ulkomailta löytyy erilaisia yhtiöitä kuin Suomesta, Snellman sanoo.