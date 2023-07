Suomalaisyritysten osavuositulokset eivät kerro suoraan taloustilanteesta – "Helsingin pörssi ei oikein ole Suomen talouden peili "

– Suomessa isojen yritysten osalta tulokset tippuvat ehkä 20–25 prosenttia, johon pääsiallinen selitys on se, että meillä on paljon metsä- ja terästeollisuuden yhtiöitä sekä energia-alaa, joilla menee tänä vuonna erityisen heikosti verrattuna viime vuoteen, jolloin niillä meni erittäin hyvin.

Helsingin pörssissä alkuvuosi on ollut apea, toisin kuin muualla Euroopassa, jossa kurssit ovat nousseet reippaastikin. Saari kertoo, että tärkein selittävä tekijä tähän on juurikin suuri painotus metsä-, teräs- ja energiateollisuuteen, joille tämä vuosi on ollut selvästi heikko.