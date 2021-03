Korona ja uusi osaketili tuoneet parisataa tuhatta uutta sijoittajaa – tavikset eivät olekaan enää hiekantuojia, vaan pankkisalien kansankapitalisteja

Suomessa avattiin vuoden 2020 alusta uusi osakesäästötili, jossa verotus on perinteistä osakekauppaa lempeämpää. Tilin sisällä tuottoa voi kartuttaa ilman veroja, jotka pitää maksaa vasta, kun lunastaa tuottoa itselleen ulos.

Muutamalla kympillä liikkeelle

Osakesäästötili on ollut suosittu, sen on avannut 151 000 asiakasta, heistä 41 prosenttia alle 30-vuotiaita.

– Tämä on ihan uutta ajattelua, myhäilee Lounasmeri.

Kukaan ei ole enää pankissa hiekantuoja

– Kun keskimääräiset sijoitukset osakesäästötileillä ovat viiden tuhannen euron tasoa, kyllähän tämä kertoo siitä, että sijoittaminen on kaikkien ulottuvilla, sanoo Danske Bankin henkilöasiakkaista vastaava johtaja Riikka Laine-Tolonen.

Myös perinteinen osakekauppa on vilkastunut. Pörssiosakkeita omistaa tänään 920 000 suomalaista, heitä tuli viime vuonna 100 000 lisää.

Markkina kiihtyy kuin tauti

Uuden osakesäästötilin lisäksi maailman poikkeustila on vauhdittanut sijoittamista. Markkina on kiihtynyt kuin tauti.

– Koronakin on tuonut uusia asiakkaita. Osalla suomalaisista tilille on jäänyt enemmän rahaa, kun korona on rajoittanut kuluttamista. Tämä mahdollistaa sijoittamisen, Danske Bankin Laine-Tolonen kuvaa.