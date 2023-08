Rakentajien työttömyystilastot rumenevat ja tahti vain kiihtyy: "Ainakin tuplaantuu, kun mennään kohti vuodenvaihdetta"

– Heinäkuun lukujen mukaan jäsenistämme hieman yli 10 prosenttia sai työttömyyskorvausta. Se on poikkeuksellisen paljon keskellä kesää parhaimpana rakennusaikana. Luku ainakin tuplaantuu, kun mennään kohti vuodenvaihdetta, kertoo Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen .

Rakennusala on toivonut valtiolta tukea ja elvytystä, mutta toistaiseksi lupauksia esimerkiksi korkotuettujen ara-vuokra-asuntojen tukemisesta ei ole tehty.

– Nyt olisi paikka lisätä valtion korkotuettua ara-rakentamista, jotta kohtuuhintaista vuokra-asumista voisi lisää. Aiemmin tätä keinoa on käytetty finanssikriisin aikana. Sillä on pelastettu paljon työpaikkoja ja yrityksiä konkursseilta, Palonen sanoo

Tukea ei vielä luvata

– Yksittäisen alan elvyttäminen on aina vähän vaikea kysymys sen takia, koska se voi tuottaa ennemmin markkinahäiriötä. Sen takia meillä on korkea inflaatio, hintataso kiihtyy ja se on saatava rauhoittamaan. Keskuspankkien toimien olisi päästävä vaikuttamaan talouteen niin päästöisiin takaisin hintavakauteen ja inflaatiotasoon, jota EKP tavoittelee, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.