Maastohiihdon maailmancupin sprinteissä nähtiin draamaa. Norjan Johannes Kläbo jäi puolivälieriin ja Kristine Stavås Skistad hylättiin. Ruotsin Emma Ribom latasi suorat sanat Expressenin haastattelussa Skistadin toiminnasta.

Stavås Skistad sai kauden toisen varoituksensa ensimmäisen välierän viimeisen mutkan tilanteesta. Norjalainen sulki tien Sveitsin Nadine Fähndrichiltä väärin ottein ja nousi Ruotsin Linn Svahnin ohi kiinni finaalipaikkaan. Toinen varoitus johti hylkäykseen.

– Turhauttavaa. Sitä se on. Tulen takaa ja hän hiihtää rauhallisesti ja minä tulen kovalla vauhdilla. Tunsin, että siitä saattaa tulla keltainen kortti. Sääli, että minulla oli jo tullut aiemmin toinen, Stavås Skistad sanoi Expressenille.

Fähndrich pääsi lopulta finaaliin ja oli kolmas Ruotsin Jonna Sundlingin ja Norjan Mathilde Myhrvoldin jälkeen. Ruotsin Ribom ei ollut yllättynyt Stavås Skistadin toiminnasta.