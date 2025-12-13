Johannes Kläbon maailmancupin sprinttikisa Sveitsin Davosissa päättyi jo puolivälieriin. Norjalaistähti oli kansainvälisen hiihtoliiton Fisin tilastojen mukaan edellisen kerran jäänyt ulos välierävaiheesta uran ensimmäisessä sprinttikisassa vuonna 2016.

Ensimmäisessä erässä hiihtänyt Kläbo jäi neljänneksi, eikä aika riittänyt jatkopaikkaan. Hän jäi eränsä kakkosesta Ansgar Evensenistä nelisen sekunnin kymmenystä. Aikavertailusta mentiin jatkoon ajalla 2.18,87. Kläbon aika oli 2.20,49.

Kläbolla oli vaikeuksia ensimmäisessä mutkassa, jolloin hän meinasi kaatua. Norjalainen pysyi pystyssä, mutta kilpailu ratkesi siihen. Kläbo oli maaliin tullessaan raivoissaan ja heitti sauvansa pois ja repi liivinsä. Hän poistui pian tämän jälkeen stadionilta.

Kläbo on on hallinnut sprinttejä lähes kymmenen vuoden ajan ja voittanut sprintticupin seitsemän kertaa. Maailmancupin kokonaisvoitto on tullut viidesti. Hän jäi maailmancup-uransa ensimmäisessä sprintissä Norjan Drammenissa puolivälierävaiheeseen ja loppusijoitus oli tuolloin 15:s. Vuosi oli tuolloin 2016.