Venäläisten paluu maastohiihdon maailmancupiin päättyi lyhyeen, kun Dariya Neprjajeva karsiutui naisten sprintin aika-ajoissa ja samoin kävi Saveli Korostelevin miesten puolella Sveitsin Davosissa.
Molemmat jäivät kauas paikasta erävaiheeseen. Maailmancupissa on nyt ensimmäistä kertaa mukana venäläisiä sitten vuoden 2022 maaliskuun, jolloin maa suljettiin ulos kansainvälisestä toiminnasta Ukrainassa aloitetun hyökkäyssodan takia. Molemmat ovat mukana maailmancupissa neutraaleina urheilijoina.
Naisten aika-ajoissa nähtiin suomalaisittain murheellinen tulos, kun vain Jasmi Joensuu eteni erävaiheeseen. Hilla Niemelä karsiutui ensimmäisenä. Italian Nicole Monsornolla oli sama aika, mutta hän eteni ennen suomalaista jatkoon.
Miehissä jatkoon etenivät Niilo Moilanen, Joni Mäki ja Lauri Vuorinen. Erävaihe käynnistyy kello 17.15.