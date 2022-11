Benjamin Peltonen sai jälleen historiallista TTK-ylistystä: "Tämän tanssiparketin paras tanssiasento ikinä"

– Vauhtia ei puuttunut, mutta vaarallisia tilanteita tässä ei ollut, sillä he hallitsivat joka ikisen liikkeen, Helena Ahti-Hallberg hehkutti.

– Lahjakkuuttahan ei voi opettaa, ja on selvää, että Benjaminilla on luonnostaan liikkumisen ja liikkeen lahja, jonka Saana on vienyt täyteen loistoonsa.