Joanna Wallinheimo sekoitetaan Rantabaarin roolihahmoonsa Mimosaan – jotkut tulevat aukomaan päätään kasvotusten

Toista kesää Mimosan roolissa nähtävän Joanna Wallinheimon mukaan hänen Rantabaari-sarjan hahmonsa on syventynyt ja sille on löytynyt selkeämmät raamit. Mimosa palaa kuudennen kauden alussa Helsinkiin ja hänellä on selkeä päämäärä, mitä hän lähtee tavoittelemaan.