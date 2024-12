Rantabaari-tähti Jaana Joensuu pakkasi edellistalvena laukkunsa ja lähti Kemin teatteriin: "Villi veto"

Rantabaari-sarjasta tuttu Jaana Joensuu suuntasi kesän 2023 kuvausten jälkeen pohjoiseen teatterikiinnityksen perässä.

Näyttelijä Jaana Joensuu on näytellyt Suvia Rantabaari-sarjassa kaikkina kausina ja nähdään myös kuudennella kaudella. Roolihahmo-Suvi aloittaa kautensa synkissä tunnelmissa.

– Koska viime kausi jäi siihen, että Suvi menetti miehensä ja lapsensa omien törttöilyjensä takia. Tämä ei ole Suville muutenkaan kovin hohdokas kausi. Syvissä vesissä ollaan omien tekojen seurauksena, Joensuu kertoi MTV Uutisille kesän 2023 kuvausten lomassa.

Sarjan tekemisen aikana Joensuulla on kasvanut varmuus siitä, että hän pystyy todella hektiselläkin aikataululla tekemään työnsä mielestään hyvin kiitettävästi.

Rantabaaria kuvataan aina kesäisin. Suomen kesä herättää Joensuussa lähinnä hilpeyttä.

– Aluksi kuvauksissa oli hirveät helteet, ja loppukohtauksissa taas ihan hirveä tuuli, ja olimme kaikki toppatakkin sisällä, lämmittimet kengissä ja lämmityspussukat sormissa. Neljä ihmistä paketoi aina näyttelijöitä silloin, kun ei kuvattu. Suomen kesä on aika huvittava, Joensuu kertoi.

Heinäkuun 2023 lopussa Joensuu pakkasi laukkunsa ja otti suunnaksi Kemin teatterin, jossa hän oli kiinnitettynä elokuun 2023 alusta toukokuun 2024 loppuun asti.

– Olen innoissani. Olen tehnyt kameratöitä paljon, niin on ihanaa vaihtelua päästä teatteriin vuodeksi. Villi veto lähteä Helsingistä Kemiin. Ihana irtiotto pääkaupunkiseudulta, kun olen ollut täällä jo pitkään, Joensuu kertoi kesällä 2023.

Sekä hänen kumppaninsa että oma koti jäävät Helsinkiin, eikä Joensuulla ole sen kummemmin aiempaa kosketuspintaa Kemiin. Hän vain näki Kemin teatterin hakuilmoituksen ja päätti hakea.

Puolessa tunnissa kylpylään Ruotsin puolelle

Joensuu teki Kemissä töitä intensiivisesti.

– Kolmas näytelmä tuli ensi-iltaan tammikuussa. Kaikissa teoksissa on ollut paikallinen teema, joten Kemin historia on tullut nopeasti tutuksi. Roolihahmoissa on saanut sukeltaa syvälle muun muassa 50-luvulla Kemissä murhatun 20-vuotiaan Elli Immon saappaisiin.

Näyttelijän on yllättänyt se, miten kiinnostavaa lähimatkailua Kemistä käsin voi tehdä: puolessa tunnissa hurauttaa autolla vaikka Ruotsin puolelle kylpylään.

Päällimmäisenä on jäänyt mieleen ihmisten ystävällisyys ja pikkukaupungin rauhallisuus. Joensuu intohimo ja harrastus on laskuvarjohyppääminen, ja Kemissä on myös hyppykerho.

– Vapaa-ajalla kävin nyrkkeilemässä, avannossa ja kirppareilla. Laskuvarjohyppykamat jäivät Helsinkiin, mutta hiihtosukset, luistimet ja lumilauta olivat mukana, Joensuu iloitsi.

