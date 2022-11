Näyttelijä Samuel Glassar pelkäsi, miten paljon hänen Rantabaari-roolihahmoansa vihataan: "En tiedä, miten se vaikuttaa minuun"

Näyttelijä Samuel Glassar pelkäsi kesän 2022 alussa, miten paljon hänen roolihahmoansa Eemeliä vihattaisiin Rantabaarin uusimmalla, 5. kaudella. Glassarin mukaan Eemelin hahmolla on ylikorostunut usko omaan tekemiseen, eikä hänen moraalinsa ole sellainen, jonka Glassar itse allekirjoittaa. Eemeli on röyhkeä ja on valmis saavuttamaan asioita itselleen muiden kustannuksella.

– Se on kuitenkin olut todella kivaa, että näyttelijäntyötäni on kehuttu, Glassar kertoi.

Glassar on kuitenkin kiitollinen ja onnellinen, että on päässyt tekemään Eemelin roolia.

– Tämä on ollut ensimmäinen isompi näyttelijäntyönkeikkani. Meillä on ollut ihana, turvallinen ja toisia tukeva ilmapiiri. Olen oppinut valtavasti.

Näyttelemisen lisäksi Glassar tekee musiikkia. Hän julkaisi lokakuussa uuden Out of my league -singlen, jota on ollut tekemässä muun muassa Kaisa Korhonen, joka on yksi tekijöistä myös Elastisen ja Jenni Vartiaisen kappaleessa Epäröimättä hetkeekään.