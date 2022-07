Rantabaari-sarjan Joanna Wallinheimo joutuu joskus työssään kaivelemaan omia traumojaan: "Isot tunteet mukana"

– Mimosa on todella erityyppinen ihminen kuin minä. Ainoa yhdistävä tekijä on, että molemmat ovat todella ekstroverttejä ja sanavalmiita tyyppejä. Mimosa on manipuloiva, juonitteleva ja omistushaluinen, toksinen. Nämä piirteet ajavat hänet ja myös muut henkilöt sarjassa mielenkiintoisiin tilanteisiin.