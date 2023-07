Rantabaari-näyttelijät Saara Kaskilahti ja Joanna Wallinheimo ovat tosielämän ystävykset: "Ihmeissään meidän välisestämme kemiasta"

– Meillä on ihanat välit. Maaliskuussa 2022 kävimme ensimmäistä kertaa koekuvauksissa. Showrunner Marko Äijö oli silloin jo ihmeissään meidän välisestämme kemiasta, vaikka tapasimme tuolloin ensimmäistä kertaa. Emme tienneet, olisimmeko edes sarjassa, mutta yhteys syntyi heti, Kaskilahti kertoi.

View this post on Instagram

– Kuvaamme raffeja kohtauksia ja niiden jälkeen itketään yhdessä, kun on ollut vaikeaa olla toiselle ilkeä roolihahmon muodossa, Kaskilahti kertoi.

Wallinheimo uskoo, että heidän välisellään kemialla on merkitystä myös kohtauksissa.

–Uskon, että tosielämän ystävyytemme näkyy myös ruudussa. Vaikka on kohtauksia, jotka ovat katsojalle rankkoja, niin meillä on aina hauskaa setissä. Joka kerta, kun meillä on täällä tauko, niin Saara laittaa viestin, missä olen, Wallinheimo jatkoi.