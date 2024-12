Rantabaari-sarjan Ilkka Hautala suuntasi kuvauskesän jälkeen Kanadaan venäläisen taistelulajin perässä – harrastaa myös tuntemattomille juttelemista

Näyttelijä Ilkka Hautala on harrastanut 10 vuotta venäläistä taistelulajia nimeltään systema.

Rantabaari-tv-sarjan Patrikin roolissa nähtävän Ilkka Hautalan ohjelman nopea tekemisen tempo on pakottanut tekemään asiat mahdollisimman hyvin.

– Täytyy muistaa harjoitella ja pysyä lämpimänä, kun ottoja ei ole kovin montaa. Oma instrumentti, eli minä itse, täytyy olla vireässä tilassa, Hautala kertoi MTV Uutisille kuvausten lomassa.

Patrik saapuu kuudennelle kaudelle comeback-tunnelmissa. Viime kaudesta hän on Hautalan mukaan saanut enemmän selkärankaa, kun erot ovat vahvistaneet häntä.

Kuvauksissa sattuu ja tapahtuu, ja pokassa on välillä pitelemistä.

– Sehän on ihanaa, koska tämä on hauska työ. Jos homma menee repeilypisteeseen, niin sitten täytyy vaan mennä hetkeksi hengittelemään.

Freestyle-räppiä ja juttelua tuntemattomille kadulla

Hautala on vuonna 2023 julkaissut ensi kertaa omaa musiikkia artistinimellä Kadun Kemia.

– Se on ollut tässä kiva harrastus. Teen paljon freestyle-räppiä. En ole räppäri, mutta täytyy olla paljon taiteellisia juttuja. Minulla on tuottajakaveri, joka on patistanut tekemään musiikkia. Muita tavoitteita ei ole kuin pitää hauskaa. Keikkailu ei juuri kiinnosta, paitsi freestylena.

Kadun Kemia -nimi on Hautalalla jonkinlainen mielijohde siitä, että hän on elämässään pyrkinyt spontaaniin sosiaalisuuteen ja muun muassa tuntemattomille puhumiseen, esimerkiksi kadulla.

– Moni ihmissuhdekin on saanut siitä alkunsa, kun on näin pyrkinyt ulos introverttiydestään. Iloiseksi yllätykseksi tätä nykyä monia tuntematon aloittaa keskustelun, koska tunnistavat minut televisiosta.

Rantabaari-kesän jälkeen näyttelijä suuntasi muutamaksi viikoksi metsän keskelle Kanadaan harrastamaan taistelulajeja. Hän on harrastanut systema-nimistä venäläistä taistelulajia kymmenen vuotta. Torontossa sattuu olemaan siihen keskittyvä koulu.

– Olen kauan haaveillut pääseväni sinne. Reissu oli mahtavaa vastapainoa hektiselle kuvauskesälle. Kanadassa on myös sukulaisia, joita tapasin, Hautala kertoi.

Rantabaari on katsottavissa MTV Katsomossa.