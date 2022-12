Artisti Costee on onnellinen, että hänelle on löytynyt Emma-ehdokkuuksissa oma kategoria: "Tuntuu nyt vielä paremmalta"

– Ehdokkuus tuntuu hyvältä, mutta nyt vielä paremmalta, kun on löytynyt selkeästi oma kategoria. Musiikkini on vähän tällaista poppia, ja sitten siinä on räppielementtejä. Ei ole kuitenkaan löytynyt sitä omaa, niin nyt on huikeaa, että alternative on löytynyt, Costee kertoi MTV Uutisille Emma-ehdokkaiden julkistamistilaisuudessa 8. joulukuuta.