Jo noin joka viides suomalainen käyttänyt niin kutsuttuja bilehuumeita – näin poliisi kuvaa pääkaupunkiseudun kokaiiniongelmaa

A-klinikkasäätiön mukaan jo noin joka viides suomalainen on käyttänyt huumeita viihdekäytössä.

Huumeiden yleistynyt viihdekäyttö nousi jälleen esiin kun Yle kertoi eilen löytäneensä eduskunnan vessoista huumejäämiä pikkujoulujen aikaan viime marraskuussa. Ylen mukaan jäämiä löytyi amfetamiinista, kokaiinista ja MDMA:sta.

– Huumeiden käyttö on yleistynyt tosi paljon ja noin joka viides suomalainen on näitä bilehuumeeksi luokiteltavaksi huumeita käyttänyt. Ikähaitari menee parikymppisestä 40–45-vuotiaaseen, A-klinikkasäätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso sanoo.

"Silmät ja olemus kertoo paljon"

Tyypillisesti niin sanottuja bilehuumeita käytetään juhliessa, mutta ainakaan osassa lahtelaisista yökerhoista, viihdekäyttäjien määrä ei ole viime vuosina kasvanut.

– Merkittävästi ei näy, että käyttäjien määrä olisi kasvanut yökerhoissa. Humalainen ihminen on kuitenkin hyvin erilainen kuin huumeissa olevat, varsinkin olemus ja silmät kertoo paljon, Night People Group Lahden yksikön ravintolatoimenjohtaja Teemu Pilsari sanoo.

– Paljon ihmisiä jotka käyttää kohtuudella, heistä ei edes huomaa. He käyvät vessoissa ja hävittävät sitten mitä ikinä hävittävätkään vessanpönttöön, Pilsari jatkaa.

Poliisi: Nuoret aloittavat käytön kannabiksella

Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastaja Kimmo Sainio kertoo, että viihdekäyttöön tulevat huumeet hankintaan sosiaalisesta mediasta.

– Kaikki tämmöiset salatut sovellukset kuten Telegram, Snapchat, Instagram, Whatsapp ja Signal, mikä tahansa mitä käytetään on käytössä.

Sainion mukaan kannabis on viihdekäytön perinteinen aloitushuume varsinkin nuorilla.

– Kokaiinin käyttö on lisääntynyt varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla. Kokaiini on pitänyt pintansa hintansa vuosia ja se maksaa yli 100 euroa per gramma, vaikka sen käyttö ja saatavuus on lisääntynyt. Kannabis puolestaan noin 20 euroa per gramma, Sainio sanoo.

Poliisi pyrkii puuttumaan käyttöön erityisesti huumeiden maahantuloa estämällä.