Jo ennen maanjäristystä hätäapua Syyriassa tarvitsi noin 7 miljoonaa lasta: "Avuntarve on huutava"

Hinds on parhaillaan Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa ja on sieltä yhteydessä Unicefin työntekijöihin pahimmalla tuhoalueella.

Maanantainen järistys on ollut viestintäjohtajan mukaan syyrialaislapsille tietenkin hyvin pelottava ja traumaattinen kokemus.

Maanjäristyksen jäljiltä iso osa asuinrakennuksista on täysin tuhoutunut. Tietysti myös esimerkiksi kouluja ja terveyskeskuksia on tuhoutunut. Toisin sanoen myös kaikki palvelut.

Järistys tuhosi kodit

Niihin kouluihin ja yleisiin tiloihin, jotka vielä ovat pystyssä, on järjestetty hätämajoitusta.

Osa on palannut pahoin vaurioituneisiin koteihinsa, osa nukkuu autoissaan ja jotkut ovat päässeet telttamajoitukseen.

– Hätämajoituksessa asuminen on hyvin erilaista kuin kotona. Siellä ei ole vesijohtoverkostoa, peruspalveluita ei ole. Vaikka ollaan ehkä enemmän turvassa tällä hetkellä, niin se on silti hankalaa, Hinds kuvaa.

– Tällä hetkellä Syyriassa on todella kylmä. Täällä on talvi. Monin paikoin sataa vettä. Osassa maata sataa myös lunta. Se vaikeuttaa ja kurjistaa tilannetta entisestään.

Katastrofien sarjalle jatkoa

Jo ennen maanjäristyksiä tilanne maassa on ollut huono.

Sotaa Syyriassa on käyty jo kaksitoista vuotta, ja tästä johtuen moni perhe on tottunut esimerkiksi siihen, että muuttamaan joutuu usein ja koti jää taakse turvallisuussyistä. Tästä syystä koulunkäyntikin on hankalaa.