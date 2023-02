Turkissa pitkään asunut Seppo: "Kymmeniä ystäviäni edelleen kateissa, osa kuollut" – kertoo kauheimmasta ryöstötapauksesta

Suomalainen Seppo Kanerva kertoo, että tähän asti Kahramanmaran kaupungista on kantautunut tieto, että kaksi hänen ystäväänsä on menehtynyt.

– Kymmeniä minun ystäviäni ja tuttaviani on siellä edelleen kateissa.

Kanervan mukaan kolmannes Kahramanmaran kaupungista on tuhoutunut täysin.

Kanerva sanoo, että iso osa kaupungin asukkaista oli töissä paikallisissa tekstiilitehtaissa. Nyt tehtaat on suljettu, koska työntekijät ovat menehtyneet tai he ovat kodittomia.

– Ihmiset pelkäävät, että järistyksiä tulee lisää, joten he eivät uskalla olla kodeissaan. Ihmiset nukkuvat teltoissa.

Turkissa on ollut kuluneet viikon aikana öisin 5-10 astetta pakkasta. Kanervan ystävät ovat ottaneet häneen yhteyttä ja kertoneet, että kylmyys tekee kaikesta vaikeaa.

– Telttoja ja kamiinoita tarvitaan, koska siellä on kylmä. Ja nimeomaan telttoja, joista ei tuule läpi.

Apua tarjotaan

Ulkomaisen hätäavun lisäksi myös järistysten pahimmista seurauksista selvinneissä kaupungeissa on tarjolla nukkumapaikkoja.

– Joissakin tiedotusvälineissä on ollut, että ruokaa ei juuri tarvitse lähettää, mutta lapsille vaippoja esimerkiksi tarvitaan.

Kanervan mukaan Turkin hallitusta arvostellaan siitä, että he eivät lähteneet riittävän nopeasti auttamaan asiassa.

Kanervan mukaan tilanne on katastrofaalinen.

Poliittista peliä

Kanervan mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on luvannut rakentaa vuodessa kaikille kodittomille uudet kodit, joihin he voivat muuttaa. Tavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen.