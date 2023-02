Suomen turkkilaiset keräsivät maanjäristyksen uhreille yli kuusi tonnia tarvikkeita – "Meillä on kaikilla todella paha mieli"

Erityiskouluavustajana työskentelevä Atas on neljänä päivänä kiertänyt keräämässä lahjoitettua tavaraa työpäiviensä päätteeksi.

– Neljään päivään en ole ehtinyt laittaa kotona ruokaa. Tämä ponnistelu tekee minulle hyvää. Meillä on kaikilla todella paha mieli tapahtuneesta, Atas sanoi STT:lle.

Turkkiin on matkannut ympäri Eurooppaa ainakin kymmeniä rekkoja, kun turkkilaisyhteisöt ovat itse keränneet avustustarvikkeita maanjäristysalueelle Kaakkois-Turkissa.

Avustuksia ovat keränneet ja lähettäneet kansalaisjärjestöt ja yhdistykset, turkkilaisten moskeijat sekä suurlähetystöt ainakin Saksasta, Ranskasta ja Hollannista, joissa on Euroopan suurimmat turkkilaisyhteisöt.

"Meille riittää vaikka yksi paketti nenäliinoja"

Maailmalta Turkkiin saapunut 8 300 auttajaa

Turkin ulkoministeriön mukaan apua on tarjonnut lähes sata maata ja katastrofialueella työskentelee nyt yli 8 300 pelastus- ja avustustyöntekijää lähes 70 maasta. Paikalle odotettiin lauantaina vielä yli 1 500:aa luvattua auttajaa yli 13 maasta.

Avustustarvikkeiden jakaminen on kuitenkin tuhoalueilla arvostelijoiden mukaan ollut hidasta, mikä on raivostuttanut uhrien omaisia ja kasvattanut arvostelua presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallintoa kohtaan.

Aikaa vie sekin, että valtiollinen katastrofivirasto AFAD haluaa itse koordinoida ja jakaa avustukset uhreille keskitetysti sen jälkeen kun apu on päässyt katastrofialueelle. Tämä on hermostuttanut yksityisiä avun toimittajia ja kansalaisjärjestöjä, jotka syyttävät hallintoa avustuksilla politikoinnista. Turkissa 14. toukokuuta pidettäviä vaaleja ei toistaiseksi ole vielä siirretty maanjäristyksen vuoksi, vaikka siitä on ollut vihjeitä.