Suomalaisryhmä koordinoi pelastusoperaatiota Turkissa kaoottisessa tilanteessa: Taustalla tikittää armoton 96 tunnin sääntö

Sisäministeriön erityisasiantuntija Pekka Tiainen on jäsen suomalaisista asiantuntijoista koostuvassa Finn Rescue Teamissa, joka ovat lähtenyt Turkkiin auttamaan maanjäristyksen pelastustoimissa. Suomalaiset ovat osa koordinaatiotiimiä, jota Tiainen johtaa. Tiimin tehtävänä on koordinoida pelastusoperaatiota paikallisviranomaisten ja kansainvälisten toimijoiden välissä.

MTV Uutiset tavoitti Tiaisen Turkin pääkaupungista Ankarasta, josta avustustiimin on tavoitteena lähteä tämän päivän aikana varsinaiselle toimialueelle.

– Eilen on ollut hyvin kaoottinen tilanne. Kansainvälistä apua on tullut paljon paikalle ja nyt on melkoinen haaste saada koordinoitua yhteistä avustustehtävää, Tiainen kertoo tilanteesta.