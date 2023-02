Pieni Noor pelastui maanjäristyksen raunioista kuin ihmeen kaupalla: "Isäsi on täällä, älä pelkää"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Maanantain vastaisena yönä tapahtuneissa järistyksissä on tähän mennessä kuollut yli 5000 ihmistä. Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että kuolonuhrien määrä voi vielä moninkertaistua.