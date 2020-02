Syyrian sisällissodan aikana on syntynyt sukupolvi, joka ei tiedä muusta kuin sodasta: "He ovat eläneet siinä todellisuudessa, että tällaista elämä on"

12:37

Miljoona pakolaista, joista puolet on lapsia – Syyriassa vieraillut Päivi kertoo siviilien hädästä Syyrian Idlibissä.