Turkin ja Syyrian avunpyyntöihin tuhoisien maanjäristysten jälkeen vastattu – SPR:n avustustoiminnan johtaja: "Kuolonuhrien määrä tulee varmasti nousemaan"

Iltakahdeksan aikaan tiedossa oli, että maanjäristyksissä on kuollut ainakin 2 600 ihmistä ja loukkaantunut yli 7 600.

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtajan Tiina Saarikosken mukaan vielä tässä vaiheessa on kuitenkin hyvin vaikeaa arvioida, kuinka suuriksi kuolonuhrien lukumäärä voi nousta.

Saarikoski painottaa, että täyttä kuvaa siitä, kuinka laajaa tuhoa järistykset ovat aiheuttaneet kaupunkien infrastruktuurille, ei ole. Avun vieminen perille riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin tiestö ja muu infrastruktuuri on selvinnyt järistyksiltä.

Avunpyyntöön vastattu

Turkki on pyytänyt tänään kansainvälistä apua. Tähän mennessä muun muassa Yhdysvallat, EU, YK, Ukraina ja Venäjä ovat tarjonneet apuaan.

Avustustoiminnan kohteena ovat erityisesti he, jotka ovat menettäneet kotinsa. Pohjois-Syyriaan levinnyt lumisadealue on myös osaltaan vaikeuttanut pelastustoimia ja tehnyt selviytyneiden elinoloista tukalat.

Syyrian Punainen Puolikuu on Saarikosken tietojen mukaan auttamassa paikan päällä Syyriassa ja Turkissa.

Saarikoski kertoo, että paikalle on saatu järjestettyä ensiapua, hätämajoituksia ja soppakeittiöitä.

Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt katastrofirahastostaan 200 000 euroa Syyriaan. Raha myönnetään maanjäristyksestä kärsineiden lasten ja heidän perheidensä auttamiseksi. Niin ikään ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ilmoitti, että Suomi on valmiina auttamaan.

Ylen tietojen mukaan Suomi on lähettämässä seitsemän pelastustoimen ja ICT-alan ammattilaista Turkkiin tiistaiaamulla.

– Suomi on valmis lähettämään hätäapuyksiköitä, materiaalista sekä rahallista tukea, kun avunpyynnöt sellaisista tulevat, SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski sanoo.

Maanjäristyksille altista aluetta

– Turkin alue on hyvin altis maanjäristyksille, sillä se on juuri mannerlaattojen välissä. Turkissa on ollut suurempiakin järistyksiä, muttei pitkään aikaan. Viimeksi näin tuhoisa maanjäristys oli vuonna 1999.