JHL: Yksityisten päiväkotien tilanne kuin Esperi Carella – "Esimies sanoi, että ota ryhmä mukaan vessaan ja leikitä heitä samalla, kun vaihdat vaippaa"

JHL:n mukaan yksityisissä päiväkodeissa on päivittäin tilanteita, joissa henkilöstöä on töissä aivan liian vähän suhteessa hoidettavien lasten määrään ja ikään. Järjestö kertoo tilanteen jatkuneen jo vuosia.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo, että henkilöstövaje on suunnitelmallista toimintaa, jolla pyritään maksimoimaan yrityksen voitot.

– Kyseessä on aivan samankaltainen laskelmoitu toiminta, jota Esperi Care on harjoittanut vanhustenhoidossa. Työtunteja on vähennetty esimerkiksi niin, esimies muuttelee vuoroja kysymättä mitään työntekijöiltä.