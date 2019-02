JHL: Moniin yksityisiin päiväkoteihin ei palkata riittävästi henkilökuntaa – "Vaikea huolehtia edes siitä, että vaipat pystytään vaihtamaan"

Liiton mukaan ongelmat johtuvat siitä, että yritykset eivät ota kaikkiin vuoroihin riittävästi henkilökuntaa. Pahimmillaan henkilökunnan on vaikea huolehtia edes siitä, että lapsilla on riittävästi ruokaa ja vaipat pystytään vaihtamaan, JHL kertoo.

– Kyseessä on aivan samankaltainen laskelmoitu toiminta, jota Esperi Care on harjoittanut vanhustenhoidossa. Työtunteja on vähennetty esimerkiksi niin, että esimies muuttelee vuoroja kysymättä mitään työntekijöiltä. Jos yhtenä päivänä tekee enemmän tunteja kuin päivälle on ennakkoon suunniteltu, käsketään vähentämään vastaavasti tunteja muilta päiviltä, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo tiedotteessa.