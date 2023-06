Suomessa asuvat venäläiset pitävät Wagner-kapinaa valtavana iskuna Putinille – "Hullujen everstien aika on koittanut"

Jyväskylässä tällä hetkellä asuva Vasilij Belokopytov on kotoisin juuri Etelä-Venäjällä sijaitsevasta Donin Rostovin kaupungista, jonne Wagnerin joukot lauantaina etenivät.

– Tänään veli kertoi, että Donin Rostovissa on jo rauhallinen tunnelma.

Kapina ei yllättänyt

Wagner kertoi tarkoituksensa olleen edetä aina Moskovaan saakka, mutta kapina tyrehtyi lopulta yhtä nopeasti kuin se oli alkanutkin. Lauantai-iltana Jevgeni Prigo zh in ilmoitti, etteivät hänen joukkonsa enää marssikaan kohti Venäjän pääkaupunkia.

"Hullujen everstien aika"

– Tämä kielii mielestäni siitä, että Putin on jo melkoisen höperöitynyt. Arvelen, että jatkossa Putinille tuodaan loistavasti laadittuja raportteja Venäjän asevoimien onnistumisista vetäytymisessä ja uudelleen ryhmittymisessä. Sekä tietenkin taloudelliset perustelut sille, että Venäjä ei periaatteessa tarvitse Krimiä ja Donbassia mihinkään, Belokopytov pohtii.

Belokopytov siteeraa aikoinaan Venäjällä tapaamansa historiantutkijaa, joka hänen mukaansa ennusti kaiken, mitä Venäjällä nyt tapahtuu. Putinin imperiumi heikkenee, mistä Wagnerin kapina on selvä osoitus.

– Historiantutkija sanoi silloin minulle, että diktatuuriksi muuttuneen itsevaltiuden heikkenemisen myötä tulee hullujen everstien aika, ja se on nyt koittanut, Belokopytov sanoo Prigozhiniin viitaten.

Viranomaiset voimattomia

– Tosin minusta alusta asti oli selvää, että Putin oli tehnyt virheen ryhtyessään käyttämään aktiivisesti yksityistä aseellista ryhmää, joka on Venäjällä laiton. Ihmettelin, miten he uskalsivat tehdä tämän niin avoimesti, vaikka Venäjän rikoslaissa on edelleen palkkasoturuuden kieltävä pykälä, Thorström sanoo.