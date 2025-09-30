NHL:stä ja Leijonista tuttu Jesse Puljujärvi jatkoi väkevää virettään Sveitsin liigassa, kun hänen edustamansa Servette haki 4–3-voiton Langnaun luota.

Puljujärvi oli takonut ennen kierrosta yhdeksään Sveitsin liigan otteluun tehot 1+11.

Suomalaisen väkevä tykitys jatkui myös Langnauta vastaan. Hän alusti Servetten toisen suomalaishyökkääjän Sakari Mannisen kanssa Simon Le Coultren osuman ajassa 1.36.

Langnau tasoitti, mutta Manninen iski puolustaja Vili Saarijärven tarjoilusta vieraat uudelleen johtoon.

Puljujärvi kasvatti vieraiden etumatkaan tehtyään kolmannessa erässä alivoimamaalin.

Langnaun suomalaishyökkääjä Harri Pesonen piti vielä isäntien toiveita yllä 2–3-kavennusosumallaan. Servette oli lopulta parempi 4–3.

Puljujärvi on nyt takonut alkukauden kymmeneen otteluun tehot 2+12=14. Hän on sarjan pistepörssissä toisena heti Lausannen Austin Czarnikin (4+11=15) jälkeen.

Servette on sarjan neljäntenä.