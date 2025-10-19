Jesse Puljujärvi nousi upealla maalillaan Geneve-Servetten jatkoaikasankariksi jääkiekon Sveitsin liigassa lauantaina.
Puljujärvi veivasi ottelun 2–1-ratkaisuosuman ajassa 61.15. Juonikas suomalaishyökkääjää hassutti tilanteessa vierasjoukkue Bernin puolustuksen ja viimeisteli varmasti (video alla).
Markus Granlund ja Vili Saarijärvi alustivat syötöillään isäntien tasoituksen ajassa 58.55.
Puljujärvi on tehnyt debyyttikaudellaan Sveitsissä huippujälkeä. Laiturin 16 ottelun tehosaldo näyttää lukemia 4+13=17, millä hän jakaa Geneve-Servetten pistepörssin kärkipaikan Sakari Mannisen (3+14=17) kanssa.
Manninen arvostikin Puljujärven ottelun ykköstähdeksi joukkueen pukukopissa pelin jälkeen ja ojensi hänelle gladiaattorikypärän.
– Kaveri, joka antaa kaikkensa joka päivä ja ilta. Jesse! Manninen kehui.
Koko sarjan pistepörssissä Puljujärvi on viidentenä. Geneve-Servette majailee sarjassa neljäntenä.